新冠肺炎疫情持續，疫情對產業的衝擊也反映在產業，包括觀光旅宿等產業都傳出實施「無薪假」的減班休息情況。勞動部部長許銘春11日表示，透過就業保險基金補貼遭減班休息勞工的薪資差額50％，預計3月下旬會上路，而且將比照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》 ，向前追溯至1月15日。

勞動部日前公布「安心就業計畫」比照德國短工津貼的方式，由就業保險基金補貼勞工投保薪資與實施減班休息期間薪資差額的50％。

立法委員蔣萬安質詢時提出，安心就業計畫是針對領月薪的受薪族，還是領時薪、部分工時者都可適用？許銘春回應，只要工時有約定，且因為疫情有減少，都可以適用安心就業計畫來補貼薪資差額，預定本週調整計劃細節後，預計下周就會公布，也就是希望3月中公布，在3月下旬上路。

蔣萬安緊接著追問，實施日期是否可以溯及既往？如果因為行政作業的流程，無法溯及既往，勞工已經遭受的損失怎麼辦？對此，許銘春解釋，有些企業可能已經申請「充電再出發」計畫，如果申請充電再出發計畫時，就不可同時申請安心就業計畫。

蔣萬安強調，希望勞動部要制定一個溯及既往的標準，因為這段時間看到勞工已經被放無薪假一段時間，「這計畫很好，但應該所有勞工都要一體適用，不要有差別待遇」。

許銘春則回應，在發布後，如果勞工「當下已經在減班休息」，不管是從1月開始、2月開始，都可以比照紓困條例的期間，也就是1月15日開始適用。

(工商 )