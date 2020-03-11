國道1彰化段工程車遭撞 2人受傷送醫 13:522020/03/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號彰化段中午一輛貨車撞上正在施工的工程車，造成四車連環車禍，造成2人受傷送醫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下191公里，位於王田與彰化路段交界處，今(11日)中午發生一起連環車禍。一輛國道公路局工程車在當地施工時，突然有一輛小貨車疑似未注意前方狀況，直接追撞工程後方防撞車後，又翻轉撞擊一輛小客車以及大型拖板車，當場造成四車連環車禍，現場有2位駕駛一度被困在車內，經搶救後送醫。 警方表示，肇事大貨車駕駛大腿骨折，助手則是手部受傷，經送醫後沒生命危險，國道一號彰化段則現場大塞車，目前警方正釐清肇事原因。 (中時電子報) #國道1號 #彰化 #王田 #工程車 #連環車禍 #2人受傷 #送醫 #彰化段 #工程車 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸擴大刺激 拉抬汽車消費 04:092020/03/07 全球財經 中科院長杲中興南雄慰問傷者 強調不是爆炸 13:082020/03/07 社會 中科院長探視受傷員工 強調不是爆炸 04:102020/03/08 地方新聞 福建泉州酒店坍塌 已致7人死亡 16:402020/03/08 財經 大陸車企喊苦...2月銷量大暴跌 04:102020/03/09 全球財經 惡徒擄人拒捕 桃園暗夜警匪槍戰 12:272020/03/09 社會 江啟臣這句話 讓韓粉很受傷 悲問：韓哪裡做不好？ 15:392020/03/09 政治 宜蘭壯圍火警 1婦人不治 15:432020/03/09 社會 旗山繞境鬥毆 1人受傷送醫 16:042020/03/09 社會 MLB》太空人王牌受傷 新球季不樂觀 10:362020/03/10 體育 社會熱門新聞 F奶蔡宜芳作風大膽 爆乳國旗裝一戰成名 - 社會 「揉、性開放、性多元、性政黨」 張益贍偷吃F奶 民眾黨遭狠酸 - 社會 【不倫民眾黨2】「滑進」知名汽車旅館 開房3小時餵豆漿？ - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女模遠赴金三角搶當直播主 慘淪「工具」狂逃10公里 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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