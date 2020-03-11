國道一號南下191公里，位於王田與彰化路段交界處，今(11日)中午發生一起連環車禍。一輛國道公路局工程車在當地施工時，突然有一輛小貨車疑似未注意前方狀況，直接追撞工程後方防撞車後，又翻轉撞擊一輛小客車以及大型拖板車，當場造成四車連環車禍，現場有2位駕駛一度被困在車內，經搶救後送醫。

警方表示，肇事大貨車駕駛大腿骨折，助手則是手部受傷，經送醫後沒生命危險，國道一號彰化段則現場大塞車，目前警方正釐清肇事原因。

(中時電子報)