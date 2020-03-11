64歲羅姓駕駛10日晚間從台北駕駛客運到新竹，在新竹交流道準備抵達竹市時，在匝道口發現車輛出現異狀，將車輛停在匝道口車道上並下車檢查，乘客發現司機久久未上車，察看後才發現司機倒臥分隔島上，趕緊報案將司機送醫。

羅姓司機當晚值勤從台北到竹市客運路線，將車開到新竹交流道時，發現車輛出現異常，向車上僅有的兩名乘客表示要下車查看，並將車輛停靠在交流道匝道口，打雙紅燈示警後便獨自下車檢查。

車上兩名乘客等待許久後，發現司機怎麼那麼久還沒上車，兩人便下車尋找司機身影，赫然發現司機已倒臥在路旁分隔島上。兩人嚇得趕緊報案請求警消前來處理。

警消到場後發現羅姓司機倒臥分隔島上，雖有意識，但是臉部出現不對稱現象，身體也有半邊無力，根據羅姓司機反應，推測疑似是腦中風情況，趕緊將司機送往鄰近的馬偕醫院。

警消表示，一切真是不幸中的大幸，幸虧是下了交流道才發現車輛故障，司機應是下車察看時才突發身體狀況，若是在國道車道上發病的話，後果將不堪設想，且消防分隊就距離砸道口200公尺相當近，救援即時。而羅姓司機所屬的客運公司對此拒絕回應，稱不清楚、不受訪。

(中時 )