民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭周刊爆料，2人多次私下約會，並被目擊在車上激吻，蔡宜芳今請假未到立法院上班，無法取得聯繫。張益贍下午則透過訊息回應，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。

張益贍回應全文如下：

因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。以上，再次深致歉意！

(中時 )