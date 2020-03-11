遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍：盼各界給予處理的時間與空間 13:572020/03/11 中時 林縉明 、 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1日中午，張益贍沒有把握連假陪伴妻女，反倒驅車來與蔡宜芳喝咖啡。（圖／周刊王攝影組） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭周刊爆料，2人多次私下約會，並被目擊在車上激吻，蔡宜芳今請假未到立法院上班，無法取得聯繫。張益贍下午則透過訊息回應，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。 張益贍回應全文如下： 因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。以上，再次深致歉意！ (中時 ) #蔡宜芳 # 張益贍 #台灣民眾黨 #不倫戀 #保母 #幽會 #摩鐵 #柯文哲 #道歉 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P稱「只是打手」不起訴 吳祥輝不爽將提起再議 07:562020/03/07 政治 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 07:342020/03/11 政治 【不倫民眾黨1】中央委員親親F奶女助理 當街激吻摩鐵開房 09:142020/03/11 社會 【不倫民眾黨2】柯P心腹偕女助理 「滑進」汽車旅館秘密授課3小時 09:022020/03/11 政治 【不倫民眾黨2】「滑進」知名汽車旅館 開房3小時餵豆漿？ 09:142020/03/11 社會 【不倫民眾黨3】停紅線聊天伸手探索 女方不捨纏綿到深夜 09:582020/03/11 政治 【不倫民眾黨4】月薪14萬這樣賺 他照三餐幽會小女友 10:002020/03/11 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 10:222020/03/11 政治 蔡宜芳請假到周一 張益贍遭停權搞神隱 11:382020/03/11 政治 政治熱門新聞 女兒被爆不倫 蔡宜芳父：她不可能主動 - 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 - 政治 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 - 政治 蔡宜芳沾人夫 網崩潰：真令人失望、噁心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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