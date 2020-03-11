新冠肺炎疫情影響各產業、商圈生計，北市府3月2日起實施為期半年的4項融資紓困措施，讓貸款者最高減息1.25％，1周以來市府已受理42件申請案，其中中小型批發零售業占約4成，住宿餐飲業約占2成，北市府表示，後續會視疫情發展，調整產業紓困相關措施，協助企業解決經營困境。

北市產業發展局3月2日起推出「台北市中小企業融資貸款專案」，協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25％，並由市府再補貼利息1％，總計減少1.25％利息，企業獲貸後前6個月僅需負擔1.17％優惠低息。

針對貸款尚未到期的原核貸戶，紓困期間仍由市府補貼1％利息，若原貸戶有營運困難，可由台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付，最長6個月。

產業發展局中小企業輔導服務中心執行長林宣政指出，此次紓困新增的「簡易貸」項目，簡化申貸作業，凡申請融資貸款金額在120萬元以下者，得予「免營運計畫書」、「快速核貸」、「3個月寬限期」，且同時享有降息及補貼利息優惠。

林宣政說，簡易貸服務是台北市首推，申請者可在2周內快速貸款，首周身貸業者中，就有近7成申請簡易貸，申貸金額多數座落於80至100萬間。

林宣政表示，專案上路首周已受理42件申請案，親至市府諮詢或電洽北市產業紓困服務單一窗口也已累積超過300人次諮詢量，預估開辦首月將受理200件以上融資申請案，歡迎需要協助的產業，洽詢臺北市產業服務單一窗口，撥打專線：02-27208889或1999轉6627王小姐、6682李先生。

(中時 )