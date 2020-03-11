「復古達人」張信昌致力於傳承懷舊文化，被控將他人攝影著作運用於店面、展覽設計，遭依違反著作權起訴。張信昌表示，他只是希望將台灣古早味流傳下去，並沒有侵權惡意，希望事情能圓滿解決。

1969年出生的張信昌是設計師，大量收藏自己出生的50年代台灣藝品，他不僅在台北市光復南路小巷裡經營「50年代博物館咖啡店」，是許多人遊客的打卡景點，也替國內許多懷舊餐廳、藝文展覽設計場景，在業界小有名氣。

張信昌的設計中，包括「胃活」、「公用電話」、「天然果汁」、「歧山」、「味王」等部分元素，直接翻攝自「老台灣柑仔店收藏圖鑑」照片，出版社及原攝影者發現後提起告訴，台北地檢署依違反著作權方起訴張。

台北地院今開庭，張信昌否認犯行，辯稱他致力於傳承復古文化，設計懷舊老街場景雖有使用到他人照片，但相關藝文活動是做教學工作，應屬於合理使用；辯護律師則稱，類似照片網路上都找的到，縱使原攝影者是實物拍攝，原創性也有爭議。

法官當庭勘驗涉侵權照片後，表示這些照片僅單純拍攝收藏品，沒有背景，是否具有原創性，確實存在爭議，將是本案審理重點，諭知告訴方整理攝影過程、方法等原創證據，全案預訂4月8日再次審理。

張信昌庭後受訪表示，他運用這些懷舊照片的初衷，是為了讓社會大眾知道，台灣過去存在這樣的文化，使用黑松、味王等老產品的照片，也是替這些老企業宣傳，覺得應該不會有問題，所以沒想太多，但本案已進入司法，仍希望能有和解機會，讓事情圓滿解決。

(中時 )