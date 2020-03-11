基隆市路姓男子因性侵幼女，遭法院判刑12年，但未到案潛逃至雲林縣虎尾鎮，經雲林縣警方布線將他逮捕，11日警方表示路男供稱雲林生活消費較北部低，且虎尾鎮有高鐵站便於逃跑，才會南下在虎尾鎮租屋藏匿。

58歲路男有多次性侵前科，手法是用俊美的照片在網路上結交女性網友，取得信任後約至旅館，女網友發現情況不對想逃跑，路男便用強迫手段加以性侵。

警方表示，路男2年多前性侵1名未滿14歲幼女，經法院判處12年徒刑，但路男未到案執行，2017年遭台北地檢署通緝，路男從基隆市南下四處藏匿，1年多前逃至虎尾鎮租屋。

虎尾警方日前巡查虎尾地區出租屋舍，發現路男相當可疑，因此展開調查，不過路男非常狡猾，會不定期更換租屋處，最後警方根據路口監器在租屋處埋伏，終於在本月8日將他逮捕。

虎尾警分局偵查隊長李志文指出，日前花蓮1名性侵假釋犯破壞電子腳鐐潛逃，造成民眾極大不安，因此發現路男行蹤後全力追緝，目前正調查路男逃亡期間是否有其他犯行，呼籲若有受害民眾請出面指認。

(中時 )