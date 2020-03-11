新冠肺炎疫情籠罩，面對股東會旺季即將到來，上午在立院財委引會發立委曾銘宗、蔡壁如、費鴻泰等關切，金管會主委顧立雄指出，目前已請集保研擬股東會防疫指引機制，包括股東會現場設發燒隔離空間、現場委託書應變措施、社區群聚感梁臨時更改召開地點、放寬一天百家限制等等，確定做法將在下周公布。

在股東會防疫指引上，顧立雄指出，將要求股東會通知書要載明因果關係，因應疫情影響殅變更股東會召開地點，真的要改時，也會要求在公開資訊觀測站通知，

顧立雄說，日前已與經濟部商業司討論過，目前尚不能以線上股東會取代實體股東會，所以現在是希望鼓勵股東多採用電子投票，將參與股東會人數降至最低，同時請企業安排較大空間，如以梅花座等方式召開。

另對於股東發燒部分，若股民不願回家仍想參與投票，顧立雄指出，可以指定現場代理人投票，如委託股務機構，或是其他在場沒發燒股東進行投票，但為避免投票行有爭議，也規定在場投行為須要錄音、錄影，

發燒股東如堅持要進入，防疫指引中，也會請企業在股東會會場設立隔離區，發燒股東仍可在現場看到開會狀況，若要提案，也可在隔離區以視訊等方式提出。

(中時 )