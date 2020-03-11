在2018年轟動台灣電信業的「499」之亂，近期陸續合約屆滿，消費者將辦理續約手續，惟根據中華電的續約資費顯示，中華電已經將雙飽(網路吃到飽+網內通話免費)的門檻調升為分689、599元兩種，至於499則維持上網吃到飽，但網內僅前5分鐘免費，至於台灣大(3045)、遠傳(4904)則維持原先資費和內容；另外一方面，由電信業目前公布的5G早鳥方案來看，電信三雄的基本門檻都落在1399元，看來電信業在5G時代不想再走低價吃到飽的回頭路。

中華電2018年開第一槍，掀起電信業499之亂大戰，中華電也成功藉此搶下約148萬用戶，隨著合約期間兩年即將屆滿，用戶近期已經陸續展開續約，但中華電在本次的續約內容上，和兩年前有所不同，將雙飽(網路吃到飽+網內通話免費)的門檻調升為分689元、599元元兩種，至於499元資費則維持上網吃到飽，但網內僅前5分鐘免費，目前台灣大(3045)、遠傳(4904)則暫時維持原先資費和內容。

除電信三雄外，其他兩家台灣之星、亞太電也積極搶客，台灣之星有299元上網吃到飽以及網內免費，亞太電更是端出168元上網吃到飽，網外+市話通話90分鐘。

電信業的499之亂起源於2018年原先的軍公教專屬優惠，再擴及到當年母親節檔期的人人皆可以申辦，當時全台灣中華電信門市擠爆，堪稱盛況，如今將近兩年時間過去，電信業在ARPU上卻也付出代價，營運成長不如以往，如今電信業又砸大筆銀彈標5G，以現階段電信業端出的4G到5G無痛升級方案來看，似乎電信業者不敢「好了傷疤、忘了痛」，以電信三雄的5G早鳥方案來說，都以1399元基底，看來電信業者不想再經歷一波低價吃到飽的痛擊。

(時報資訊)