由於新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，經濟部國貿局今（11）日表示，為了讓國內民眾能寄送布口罩給海外親友，提供基本防護使用，在我國口罩產能逐漸穩定情況下，中央流行疫情指揮中心同意，布口罩可以輸出，經濟部配合公告自3月12日至4月30日，通案准許出口！

經濟部與財政部特別提醒，准許輸出的布口罩是指「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」。另為利出口通關，出口人免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證，但應於出口報單「輸出入許可文件號碼」之欄位，填寫免輸出許可證代碼FT999999999998，並應檢附出口貨品確實為布口罩之切結書向海關報關出口。

國貿局也提到，針對防疫所需的口罩，國內本周可達到日均產量920萬片，下周可達1,000萬片；下一批新產線，也將於3月底陸續交機生產。隨著口罩產能持續穩定增加，政府將適時滾動檢討相關機制，使國人更方便取得口罩。

(工商 )