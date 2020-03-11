經濟部長沈榮津11日出席立法院經濟委員會前受訪表示，將找民間業者開座談會，瞭解產業想法後，作為制定產業政策的依據。

沈榮津指出，目前台灣經濟發展充滿不確定因素，經濟部除了持續關注國際局勢變化外，也將從明天開始與資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務業等業者座談，作為擬訂相關政策依據。至於對義大利確診數量大幅增加，沈榮津說「真的很恐怖」。

(工商 )