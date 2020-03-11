因應疫情 經部：找產業座談 14:022020/03/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津11日出席立法院經濟委員會前受訪表示，將找民間業者開座談會，瞭解產業想法後，作為制定產業政策的依據。 沈榮津指出，目前台灣經濟發展充滿不確定因素，經濟部除了持續關注國際局勢變化外，也將從明天開始與資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務業等業者座談，作為擬訂相關政策依據。至於對義大利確診數量大幅增加，沈榮津說「真的很恐怖」。 (工商 ) #沈榮津 #座談 #依據 #經部 #經濟部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩之亂怎解除的 源自除夕一通急電：出大事了！ 21:222020/03/07 生活 本周口罩平均日產920萬片 沈榮津：最高挑戰1,000萬片 09:222020/03/09 財經 4月電價又要動？經長：油價下跌 電價壓力相對小 09:332020/03/09 財經 沈榮津：口罩本周日均擴充至920萬片 單日可破千萬片 11:462020/03/09 財經 60條產線全數交機 沈榮津：挑戰單日千萬片 15:152020/03/09 生活 傅崐萁建議政府 紓困比振興更重要 19:532020/03/09 財經 原料藥拉警報 成本恐漲3成 04:102020/03/10 生活新聞 商圈業績掉一半 百貨人潮少3成 04:102020/03/10 生活新聞 沈榮津：油價自然會起起落落 電價起伏仍未鬆口 09:212020/03/11 財經 《經濟》網購口罩多負擔7元物流，經長沈榮津：應尊重 10:512020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。