新竹老爺酒店即日起至4月30日同時推出「睏飽呷飽ZOO住老爺住房專案」，除了可享好康外，還有機會升等至豪華家庭房。（新竹老爺酒店／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情目前仍無緩和跡象，月餘來已重創餐飲旅遊業，不過，因應疫情也讓外送餐點等宅經濟順勢竄升，新竹老爺酒店就搶先推出「吃飽飽外帶餐盒」，廣受竹科工程師的歡迎。

新竹老爺指出，「吃飽飽外帶餐盒」每分售價160元起，廣受消費者熱烈歡迎，賣到主廚來不及製作，為把最新鮮的餐點完美呈現予顧客，餐盒採當天現做，每分餐盒包含主菜、季節時蔬，為大家一天的健康活力加油打氣。

即日起新竹老爺更加碼延長供應至晚餐時段，不定期更換餐盒菜色，在防疫的時期，用最暖心的餐盒撫慰大眾的心，現在除了撥打專線預訂外，線上訂餐服務也火熱上線。

此外，新竹老爺近日也再推出全新外帶商品─「超宅分享餐」，經典12吋大Pizza與薄皮炸雞翅，搭配香氣濃郁巧達濃湯或派對必備可樂，附餐加碼拿坡里肉醬烤馬鈴薯或經典不敗凱薩沙拉，可一解老饕嘴饞的味蕾，「超宅分享餐」限時優惠每組只要580元。

另還有人氣熱銷款─「地中海海鮮披薩」，薄脆的餅皮搭配採用新鮮魷魚、經典蟹肉棒及超大顆的鮮甜蛤蠣，再搭配薄皮炸雞翅讓人停不下手。

除了美食之外，新竹老爺酒店即日起至4月30日同時推出「睏飽呷飽ZOO住老爺住房專案」，每晚3799元，除了原本贈送餐飲抵用券，即日再加碼1位兒童免費入住、單人老爺SPA肩頸按摩30分鐘，並有機會升等至豪華家庭房，詳情可電洽03-5631285。

(中時 )