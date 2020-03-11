胡瓜11日主持民視《綜藝大集合》，他與辛龍、劉真夫妻交情不錯，被問到劉真目前病況，臉色有些沉重，「辛龍沒有回電，他現在不會回誰的電，看了蠻難過，集氣一定！大家都很喜歡劉真。」他忍不住感嘆，「一個過年變很多，怎麼變化這麼大？不只劉真的事情，還有疫情，真的很難過。」

至於女兒小禎稍早活動提及二尖瓣脫垂受老爸影響，胡瓜表示對此不知情，更澄清自己是誤診，「我曾經有懷疑也吃藥，但後來覺得怪怪的，照完心臟發現沒有，其實是因為胃食道逆流造成心跳加快。」他忍不住打趣女兒，「她可能也是吃太飽。」

節目因新冠肺炎疫情緊張，改至棚內錄影，胡瓜坦言，「如果跑到戶外，只要出現一個（確認病例）我們就完了，所以才討論進棚，前幾集會比較亂，互動方式跟氣氛的確不同，如果沒弄好，就會跟其他棚內綜藝節目一樣，沒有我們自己的特色。」因應之道是找宮廟主委及啦啦隊等團隊現場助陣，希望仍留有節目一直以來的特色。

胡瓜選擇績優股長期投資，沒受這波疫情影響，但他也強調，「人家說水流則通，最簡單的娛樂如果不動起來，代表大家現在很緊繃，連過年出去玩都有限，相信各行各業都很痛苦，只會好手遊，其他什麼都不好。」他分析如果疫情持續緊繃，可能節目影響會更大，「很多電視台可能會以重播方式，原本的帶狀也會受影響。」

(中時 )