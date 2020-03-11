因應新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊，美國總統川普周一宣布即將推出振興措施，其中一項為考慮調降薪資稅。白宮官員透露，川普擬對美國雇主和受雇者的薪資稅調降為0%。不過，經濟學家質疑這些措施提振經濟的成效。

美國股市周一崩逾2千點，創下金融危機以來最慘的一天，川普隨即表示將推出振興經濟方案，其中一項為調降薪資稅。

CNBC報導，白宮官員透露，川普與共和黨議員開會，擬將薪資稅率訂為0%，政策預計持續到今年年底，也討論到是否永遠刪除薪資稅。美國薪資稅用於醫療保險和社為保障等項目，由雇主與受雇者共同支付。

此外，俄羅斯與沙烏地阿拉伯的石油價格戰開打，導致油價近期下滑，美國政府也在考慮對國內頁岩油產業提供協助。

不過，針對川普的振興方案，市場專家提出質疑。路透報導，PGIM首席經濟學家Nathan Sheets認為，光靠減稅或減免薪資稅恐無法度過這場經濟困境。美國企業研究所研究員Desmond Lachman則指出，白宮欲推出的減稅措施規模太小，難以應付這次的全球金融危機。

(中時電子報)