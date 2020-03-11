美國將推出振興政策，美股周二道瓊指數拉尾盤大漲逾千點，但盤後美股期貨走跌，台股周三雖由台積電(2330)開高領軍，但追價買盤乏力，一度觸及年線後即返回，午盤後台積電翻黑，台股轉跌百點，收盤約跌109點至10893點，成交值約為1745億元。

美股在前一日重挫逾7%後吸引買盤進場低接，以及投資人看好各國政府將採取有力措施提振受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，周二美股三大指數強彈，收盤四大指數漲幅介於4.9~6.3%。指標股全面收紅，高通、APPLE、NVIDIA、特斯拉漲幅超過5%，台積電ADR上揚5.19%。

不過，亞股在周二提前翻揚大漲，今早亞股觀望，台股雖由台積電(2330)開高領軍，但追價買盤乏力，一度觸及年線後即返回，台股早盤僅小漲，早盤多頭仍奮力站穩11000關卡。但午盤後台積電下殺，收盤跌5元至302元，影響大盤指數即逾40點，加上股王大立光(3008)以及周二強勢的南亞科(2408)等記憶體族群股價壓低，台股收盤跌逾百點，一連摜破11000、10900點兩個整數價位，但仍守住周二的低點位置10830點。

美股周二(3月10日)在美國總統川普(Donlad Trump)承諾以財政政策刺激經濟後強彈，道瓊工業指數大漲超過1,100點作收，收復周一半數失土。不過，盤後美股期貨卻因兩黨議員質疑川普刪減薪資稅的提議而再次走軟。

新冠肺炎疫情擴散，美國總統川普擬推經濟刺激措施，但他今天前往國會山莊後，因國會議員多抱持懷疑態度而似乎沒有太大進展。

亞洲投資人也對亞洲市場能否受惠於美國應對新冠肺炎疫情的振興經濟方案感到懷疑，周三包括南韓KOSPI指數開低走低，日股也跌勢擴大，港股午盤後也受挫。

目前疫情仍在全球延燒，台股今日上攻年線11084點後壓回，中午12點半後反而由台積電走跌引發電子股殺盤。下半周可能面臨周二低點是否有撐之考驗。

另外，美國總統川普宣布將採取「重大措施」緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，也將與國會討論包括調降薪資稅在內的財政激勵方案。市場普遍預期美國聯準會將在下周貨幣政策會議後，宣布本月的第二度降息。

投資人亦將關注全球因應新冠肺炎衝擊的貨幣政策，從本周的歐洲央行貨幣政策會議開始，緊接著下周美國聯準會與日本央行亦將召開政策會議。

(時報資訊)