亞太電信Gt TV攜手大通電子推出「Gt TV智慧電視盒影視包」，1,990元即可帶走最新的4K智慧電視盒及Gt TV 90天免費觀看序號，不僅價格挑戰市場最優惠，電視盒同時預載業界擁有最多直播頻道的行動第四台Gt TV，遙控器只要按9即可一鍵收看，還可自行下載其它熱門串流影音平台，讓您疫情期間，輕鬆在家享受高畫質且流暢的觀影體驗，小螢跨大螢，打造個人化家庭劇院。

亞太電信表示：隨OTT興起，帶動有線電視剪線潮，去年全台有線電視收視戶首度跌破500萬大關。據資策會MIC數據，消費者觀看OTT影音最常使用的裝置為電視，去年較前年成長260％，民眾習慣改用電視機上盒追劇、看電影，呈現OTT電視化趨勢。亞太電信瞄準「剪線族」，與大通電子合作，推出結合OTT＋電視盒的影視包，提供更貼近消費者體驗的服務。

大通4K智慧電視盒擁有領先業界的4K高畫質，搭載四核心處理器，提供流暢的觀影體驗；支援應用程式下載，用戶可自由下載喜愛頻道及APP；連結手機，可點選YOUTUBE播放全球影片；機身附有雙USB插槽、Micro SD，可自由播放照片及影片；電視盒合法預載Gt TV、LiTV、四季線上影視、大愛、公共電視等頻道，沒有第四台萬年重播的老電影，消費者可自由選擇喜愛的內容，打造個人化的觀影體驗。

Gt TV不斷豐富頻道內容，展開異業合作，會員數更成長近2成，為業界擁有最多直播頻道的行動第四台，包含新聞、體育、戲劇、娛樂等超過 160 個頻道，此外，更與Yahoo TV攜手，推出鄉民唯一認證節目《鄉民大會》、金牌主持人黃子佼主持的《佼心食堂》、及台灣第一網紅唐綺陽老師《唐綺陽星座排行榜》，更看準直播經濟，攜手17 Media，導入三檔超夯節目，包含由娛樂新聞元老主持人海芬及黃鴻升主持的《趣你的娛樂》、《學姊受不了》、及《David's Angels》，不僅頻道多元且豐富，現在訂購1年GtTV，還可享每月99元優惠價(原價139／月)。

(中時 )