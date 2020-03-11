澳洲推16億美元醫療方案 明發布振興措施 14:272020/03/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府11日（周三）宣布規模24億澳元（約15.6億美元）的醫療方案以對抗疫情蔓延，所採取的措施包括增設接收發燒病人的門診、提供自我隔離者免費以視訊向醫師諮詢。 此外，澳政府並表示，周四將發布數十億澳元的經濟振興方案。 澳洲經濟因新冠肺炎擴散而受到打擊，該國財政部警告，第1季經濟成長可能減少至少0.5個百分點。 根據Sky新聞引述消息人士說法，明日發布的振興措施估計規模最高達200億澳元，內容包括向失業人口和小型企業發放補貼 (工商 ) #澳元 #醫療 #振興措施 #澳洲 #對抗 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣權王－元大證券 對抗市場波動 權證以小搏大 04:102020/03/07 產業特刊 對抗疫情 帛琉總統稱讚台灣出手相助 14:342020/03/07 生活 友達、佳世達、群創趕上防疫商機 醫療面板訂單 爆炸性成長 04:092020/03/08 財經要聞 線上醫療崛起 市場規模拚千億人民幣 04:102020/03/09 全球財經 《半導體》IDC導入對抗疫情，敦泰2月營收年增逾翻倍 15:402020/03/09 財經 對抗新冠肺炎 南市府加強菜市場防疫推行動支付 19:132020/03/09 生活 陸港觀盤－互聯網醫療 邁入起飛期 04:102020/03/10 全球財經 安盛生科新人事布局 展現國際雄心 04:102020/03/10 投資理財 周董傳砸1.9億澳洲置產 巡演延期享天倫 04:102020/03/11 娛樂新聞 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 10:232020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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