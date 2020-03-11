澳洲政府11日（周三）宣布規模24億澳元（約15.6億美元）的醫療方案以對抗疫情蔓延，所採取的措施包括增設接收發燒病人的門診、提供自我隔離者免費以視訊向醫師諮詢。

此外，澳政府並表示，周四將發布數十億澳元的經濟振興方案。

澳洲經濟因新冠肺炎擴散而受到打擊，該國財政部警告，第1季經濟成長可能減少至少0.5個百分點。

根據Sky新聞引述消息人士說法，明日發布的振興措施估計規模最高達200億澳元，內容包括向失業人口和小型企業發放補貼

(工商 )