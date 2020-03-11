總統蔡英文今日視察中華郵政公司台北郵件處理中心，她指出，口罩實名制2.0 3月12日上線之後，每周將會有大約700萬片，來自於網路訂購的口罩，要送到4大超商。實名制可以成功，在於中華郵政很快速、有效率地把所有口罩分送到每一個據點。

蔡英文指出，這段時間中華郵政的同仁非常辛苦，配合政府的防疫工作上山下海，發揮最大的能量。大家一般都覺得郵差是好鄰居，現在郵差更是防疫的英雄。

她表示，在這次整體防疫及安定民心的工作，中華郵政擔負了非常重大的任務。每天要動員大約3,000名人力在第一線作業，派車到40多家生產口罩的工廠收貨。收完貨後，再經由處理單位分送到不同據點、中心，接著配送到全國所有的健保特約藥局及衛生所。從稍早的簡報幾乎是24小時的工作時程表中，可以感受到中華郵政不分日夜地工作，真的備極辛苦，充分展現出中華郵政同仁的努力。

口罩販售實名制度實施之後，國人都肯定，世界上有很多國家也紛紛來參考台灣實名制實施的情況。實名制可以成功，在於中華郵政很快速、有效率地把所有口罩分送到每一個據點，讓民眾在他們方便的地方購買口罩，中華郵政就像整個運作系統裡最重要的聯結網路系統。

蔡英文表示，下一個階段，隨著口罩產量的增加，口罩實名制要進入到2.0階段。政府結合科技，積極地與民間合作，讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生，可以在網路預購、超商取貨，讓大家有更多管道來取得口罩。

她預估，口罩實名制2.0上線之後，每周將會有大約700萬片，來自於網路訂購的口罩，要送到4大超商。

對於新冠肺炎防疫，蔡英文認為，疫情的挑戰雖然很艱難，但不論是政府，還是民間，只要團結在一起，組成「防疫台灣隊」，就能守護2,300萬國人的健康，共同度過難關。

(工商 )