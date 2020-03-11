美股道瓊工業指數周二雖跌深反彈，大漲逾千點，但市場質疑總統川普擬減稅誠意，在盤後的期貨盤，道瓊期指再度大跌近700點，除影響亞股投資信心外，更使台股開高殺低，大跌逾百點，萬一大關再度失守。

亞股昨一片跌深反彈榮景，今則再度臉色慘綠，包括日本、南韓、港股、大陸滬深兩市、新加坡、越南、泰國、印尼與印度等股市都下挫，僅菲律賓、馬來西亞兩市場力守榮面。

台股方面，目前仍處構築底部區階段，市場持股信心相對脆弱，權值股短線除中華電、第一金、廣達、南亞、台泥、亞泥、遠東新及統一等逆勢演出外，餘台積電、鴻海、國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、南亞科、股王大立光、日月光投控、聯電、華航、仁寶、友達、群創、台塑、台化、台塑化、台玻、長榮、和碩、台灣大及聯發科等，都表現疲軟。

集中交易市場加權股價指數收市大跌109.79點，報10893.75點，單日跌幅1%，成交1745.64億元。店頭市場方面，短線同樣開高震盪殺低，收盤大跌1.53%，報136.88點，成交368.4億元。

不過，蘋果供應鏈三劍客台積電、鴻海與股王大立光等，目前都還未破底，加上部分中實戶、業內實戶等逢低布局意願濃厚，而公營法人對該等績優集團股也相對青睞，加上被動元件、矽晶圓、DRAM、NAND FLASH及面板等缺貨概念股，跌勢相對收歛，使台股後市不必過分悲觀。

業內人士指出，短期台股仍處上沖下洗打底階段，期震出信心不足浮額，但外在大環境仍需全球新冠疫情有效受控，及美股投資人逐漸對疫情淡定處之，在這些訊號未明朗之前，美股極短線持續牽引全球股市巨震似仍難避免。

(工商 )