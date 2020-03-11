中央流行疫情指揮中心日前宣布的確診案例中出現一名外籍移工，由於移工在台灣無親無依、假日常會三五好友相聚外出，外界擔心若移工需要居家檢疫時，沒有辦法好好執行。勞動部提醒，如果移工需要配合居家檢疫，但雇主或委任的仲介未善盡生活照顧管理責任，將依違反就業服務法規定，最高處新台幣30萬元罰鍰，並廢止許可，及管制2年不得再申請移工。

勞動部已經將移工的相關規定放在官網首頁，方便雇主查詢。針對經中港澳入境的移工，勞動部表示，經中港澳轉機入境移工應依防疫規定辦理居家檢疫，「禁止搭乘大眾交通工具」前往檢疫地點或就醫，且檢疫期間移工不能外出或工作，建議雇主安排移工直航、或由其他地點轉機入境台灣。

依照規定，移工在入國後3天內應辦理健康檢查的規定，但如果因轉機須居家檢疫14天，無法前往醫院辦理健康檢查時，勞動部指出，中港澳轉機入境的移工，得於完成居家檢疫14天的次日起3個工作天內，依就業服務法規定辦理入國健康檢查。

(工商 )