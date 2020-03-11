5月即將陸續進入股東會季節，若出席的股東發燒該怎麼辦？金管會主委顧立雄11日表示，一是可現場委託股務代理或未發燒股東代為投票，且投票過程要錄音錄影；二是小股東堅持要參與股東會、發言及提臨時動議，各上市櫃公司必須備有「隔離區」，供小股東以視訊連線方式參與及發言。

金管會最快下周將發布股東會開會指引，由於股東會依證交法一定要舉行實體股東會，不能改用線上或視訊，因此會有三大建議，一是多採電子投票，將出席人數儘可能降到最低，二是現場座位儘可能採梅花座、間距一公尺，三可能建議公司備有口罩或讓股東要自備口罩，讓入場股東儘可能戴口罩進場。

針對股東會現場量體溫，若發現股東發燒，可請股東儘速回家，但若股東要參與，現行仍是可以委託投票，可指定人幫你投票，可委託股務機構，也可以委託在場沒有發燒的其他股東等，代理投票行為，且為避免爭議，金管會將要求代為投票的行為，要錄音、錄影以杜爭議。

若股東堅持要親自參與，上市櫃公司應備有隔離區，讓發燒股東可在隔離區以視訊連線方式，參與發言、提案。

(工商 )