由蔡康永與小S主持的《花花萬物2》本期邀請炎亞綸與吳姍儒擔任嘉賓，吳姍儒自爆爸爸吳宗憲在家都打赤膊僅穿四角褲，她更透露國小六年級畢業典禮時，千交代萬交代爸爸要低調出席，沒想到輪到她上台領畢業證書時，爸爸突然出現在台上頒畢業證書給她，而且自她之後的畢業生，都是爸爸頒畢業證書，讓吳姍儒好氣沒好笑，甚至當妹妹畢業時，爸爸也如法炮製。

吳宗憲私下把吳姍儒當公主。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

吳姗儒曝爸爸吳宗憲時常對她說，「你是我城堡裡的公主」，但對她兩個妹妹也是這樣說，「導至我們三姐妹因此吵架」，小S問那吳宗憲對兒子會說「你是我城堡裡的王子嗎？」吳姗儒則回，爸爸會說：「僕人退下！」

吳姗儒說在《小明星》與吳宗憲相處是同事，下了節目秒變為父女，「爸爸會一直唸要我學他多喝水，身體才會健康。」至於父親會不會接受自己主持的酬勞有一天比他高，吳姗儒直說：「不可能比他高啦！他那麼資深我是在跟人家比較什麼。」透露自己主持費一般。

有趣的是，吳姗儒被蔡康永和小S虧「搶到的果實好吃嗎？」原來2016年《康熙來了》停播後，該時段接檔的節目就是吳宗憲與吳姗儒主持的《小明星大跟班》，面對蔡康永和小S輪翻逼問，讓吳姗儒幽默說自己退出演藝圈好了。

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(中時電子報)