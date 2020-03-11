本刊今日報導，民眾黨中央委員張益贍和民眾黨團助理蔡宜芳被目擊上摩鐵，驚爆不倫戀，男主角張益贍遭民眾黨停權，女主角蔡宜芳的黨團助理職務則待調整；台北市文化基金會副執行長張益贍今(11)日表示，希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間，也對此事深致歉意。

張益贍今日下午透過簡訊表示，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。對於不倫風波，他強調，再次深致歉意。

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(中時電子報)