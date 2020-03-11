SBL超級籃球聯賽下半季賽事於上周在板橋體育館正式開打，上半季以單洋將應戰的桃園璞園，在下半季找來米勒(Quincy Miller)和上半季獨挑大梁的愛德(Seskus Edvinas)搭配，並取得開季二連勝的佳績，與台灣啤酒暫時並列第一。

愛德在兩場比賽中，繳出場均25分、8籃板、5助攻的表現，投籃命中率也突破六成，各方面數據皆在水準之上，並在關鍵時刻挺身而出、幫助球隊鎖定勝利，獲選為單周最佳球員。

對於首度獲得單週最佳球員，愛德把這份榮耀獻給麥班達總教練，感謝教練邀請他來到台灣、加入璞園，愛德也表示，得到這個獎項固然開心，不過更重要的是，球隊在下半季開季就獲得二連勝，希望接下來能持續向勝利邁進。

麥班達總教練也相當肯定愛德的表現，他提到，年後愛德回到球隊，積極投入訓練，努力讓自己和球隊的狀況及默契調整到最佳，愛德在比賽中優秀的表現和球隊的連勝就是努力的成果，也期待球隊在未來的賽事中，可以愈來愈進步、愈來愈好。

因應新冠肺炎疫情的影響，為了選手、觀眾及工作人員的安全考量，下半季例行賽將全數閉門進行。本周原訂於高雄巨蛋舉行之賽事，也為降低球員搭乘大眾運輸及旅館住宿的群聚風險，移至板樹體育館進行。

(中時 )