藝術家黃騰輝〔右〕捐贈畫作給國衛院，由院長梁賡義〔左〕代表接受。〔國衛院提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗》立法院副院長蔡其昌赴國家衛生所研究慰勉新冠肺炎研究努力貢獻

謝明俊／苗栗報導

立法院副院長蔡其昌，11上午親自前往竹南國家衛生研究院，對合成瑞德西韋的研究團隊給予嘉勉，同時見證藝術家黃騰輝特別為了國衛院繪製「國家衛生研究院全景圖」的畫作捐贈簽約儀式。

國衛院為了協助政府因應新冠肺炎疫情防疫工作，生技與藥物研究所研究團隊不眠不休，在短短19天內率先完成肺炎抑制藥物瑞德西韋公克級高純度合成，並仍持續進一步的藥物研發及防疫策略。

為獎勵並感謝研究團隊的努力，國衛院長梁賡義特別安排於11日進行表揚，立院副院長蔡其昌為此特地前來給予鼓勵與肯定，對國衛院充分利用多年累積的藥物研發技術與經驗，展現國際級的亮眼成績，，安定國人對抗疫情的信心，成為此次疫情防疫工作上堅實的後盾。

先前，國衛院邀請華人首位作品登上國際VISA卡，並曾為英國皇家御用品牌設計英國威廉王子大婚紀念瓷器的著名藝術家黃騰輝，為國衛院繪製院區景緻，恰逢新冠肺炎疫情爆發，黃先生對於國衛院不眠不休的努力與義不容辭的精神相當感動，特別將畫作「國家衛生研究院全景圖」的著作權捐贈給國衛院，作為國衛院歷史典藏及公開使用，並在蔡副院長的見證下完成授權簽約儀式。

梁賡義院長表示，國衛院身為台灣最高醫藥研究機構，醫藥衛生政策的智庫，在面臨如此緊迫嚴峻的疫情，自然是第一時間就致力於可用藥物及疫苗的研發，對於全院同仁都繃緊神經，一體同心的共同努力，感到非常感動及感謝。但並不是就此止步，快篩試劑、疫苗、治療藥物的開發還在持續，流行病學的預測模型、資料庫及研究網也陸續建構，利用2003對抗SARS與2005年合成克流感之經驗，結合國內醫院、學研機構與業界之力量，望能盡速獲得對抗新型冠狀病毒的武器，降低第一線醫療人員的壓力，穩固國人信心，保護國人健康。

(中時 )