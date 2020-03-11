口罩實名制2.0明（12日）上路，開放民眾網路購買口罩，不用再排隊，不過需要另外支付7元運費。國民黨立委陳玉珍認為，一片口罩5元價格已經內含物流處理費，且7元是小錢，不應再收。對此，「宅神」朱學恒狠酸陳玉珍：「是不是上次夾到手之後一直都無法恢復？」。

口罩實名制2.0版本，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP，進行認證預購；只是網路購買需再加7元的運費，且只提供成人口罩。

國民黨陳玉珍認為，當初在徵收口罩時，每片成本是2.5元，「再加上物流處理費後，所以才變成一片5元。」，陳玉珍強調「收這個運費是小錢，沒有這個必要。」

對於陳玉珍說法，「宅神」朱學恒有不同看法。他在臉書發文：「國民黨有這些自己做口罩的，物流費不用付的立委，感覺地獄十八層都不夠深，想要去三十層看看，還想拖著大家一起下去。順帶一提，她是不是上次夾到手之後一直都無法恢復啊?」。

網友也紛紛附和宅神：「立委薪水也是小錢，拿出來補貼運費啊！」、「這麼闊氣，這點小錢立委大人不知道願不願意包了」、「嚴重覺得她的手神經一路影響到腦傷了！」、「我們對陳委員的要求不多，請您協助支付金門等選區運送費即可，若您願意人溺己溺，捐出立委所得，我想金門的鄉親絕對挺你到底。」。

(中時電子報)