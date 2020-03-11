民進黨市議員何敏誠等人，建議增為2到3天；會中方能充分討論。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情影響，台中市議會臨時會日前因疫情延期一次，11日再度召開程序委員會，經政黨協商決定於19日至25日召開臨時會；將請市府針對台灣燈會、新冠肺炎防疫及振興經濟措施、雙十公車、台中州廳等進行專案報告。

台中市議會原訂2月中旬召開臨時會，卻因新冠肺炎疫情擴大延期，民進黨26位市議員日前連署要求召開臨時會；市議會11日召開程序委員會，討論臨時會相關議程的排定。

民進黨市議員何敏誠、施志昌、何文海等指出，民進黨團提出的4項專案報告，只安排1天時間不足，無法充分討論，建議增為2到3天；尤其各產業受到疫情的衝擊，議員可提供更好建議。台中疫情平穩應照常開會，讓市民可安心。

國民黨市議員吳瓊華、張瀞分、陳成添等表示，台南市議會都不敢開會，現在是防疫期間應讓市府將重心放在防疫工作，俟疫情趨緩再召開定期會充分討論；目前各行業都很蕭條等待政府紓困，應讓市府配合中央盡速訂出振興方案，才是當務之急。

無黨籍市議員陳廷秀及超黨派陳清龍，建議照排定時間如期開會，人員的管控及時間的壓縮重點在防疫工作，其他在定期會中再報告；如果不開會，不但民眾質疑議員沒盡到職責，也會認為疫情緊張，連議員、官員都不敢開會，反將造成市民恐慌。

台中市議會議長張清照最後裁示，臨時會議事日程表照案通過，專案報告以5案為限，其他提案俟召開定期會再進行討論。

(中時 )