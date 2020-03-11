宋少卿在網路開設表演班。（取自相聲瓦舍臉書）

宋少卿偶有花邊新聞出現。（資料照片）

據《鏡週刊》今（11日）報導，資深相聲演員宋少卿某天凌晨2點多被拍到和一群男女走出KTV，接著便和2名中年女子坐上計程車離去，宋坐副駕，2女坐後座，其中1名女子雙手越過椅子，先是扣住宋少卿脖子，接著便從背後環抱他，宋少卿不知道回頭說了什麼，該女子還用手捂住他的嘴，互動親密。

宋少卿與空姐老婆譚曉詩結婚14年，由於他曾多次與其他女子傳出過從甚密，與老婆一度傳出已簽字離婚又復婚。去年他上半年接受媒體訪問時曾否認離婚，但坦言雙方曾分居一段時間，後來關係「正常」；當時他並認為已婚身分不是不能跟學生、女生朋友出去吃喝，也認為自己不是僧人，沒有要過六根清淨的生活，強調跟女生朋友關係僅止於吃飯、喝酒、唱歌。

今天對於週刊報導他和女子有親密動作，他回應：「那是去年底的事，就是看圖說故事而已。」他對於被狗仔跟拍一事不想多說，僅表示當時是帶學生及一群年輕朋友去唱歌，「大家喝多了，人家送我回家，在車上開開玩笑，就是一般打鬧而已，沒有任何情感關係」。現在和老婆關係仍「正常」？他直回：「很好，很好。」

宋少卿與馮翊綱的相聲瓦舍4月中至7月初將展開巡演，最近因防疫工作風聲鶴唳，宋少卿表示演出不受影響，而馮翊綱也錄製一段影片分享在社群網站，對觀眾表示，「文化工作者也在面對種種挑戰，我們現在得到的訊息是，很可能在許多公營場館只能賣5成的票，聽說同業的經營非常慘澹、艱辛，票賣不到5成，那就剛剛好坐進劇院，以梅花座方式間隔來坐」。

馮翊綱指出，「相聲瓦舍就慘了，我們預售票幾乎賣滿了，像是以前沒使用過的衛武營、台中歌劇院，票房接近滿檔，我們要一彈指少掉一半觀眾，所以我們正在等待這2個場館給我們最佳的安排，我們和台中歌劇院已有很好的搭配，但必須等台中歌劇院對外宣布，也期待衛武營早點做決定，因為衛武營是這次《雞都下蛋了》的首演.......我們不到最後一刻絕不輕言停演，一定會往原時間、地點、時段努力，希望觀眾安心，也提醒大家在防疫期間攜手同心、互相體諒，心有同感才能一起度過災難」。

(中時 )