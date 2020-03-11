內政部今天公布2018年新住民生活需求調查結果，其中發現新住民在台工作滿意度近9成，家庭年收入5年增加13.9％，勞參率也高達7成。

5年一度的新住民生活需求調查上次是在2013年進行，為了解在台灣高達56萬名新住民需求，內政部2018年再次進行調查，這次調查共完成1萬8千多份有效樣本，結果顯示不論新住民納健保率、家庭收入或參與照顧服務措施等情形，都有提升改善。

調查顯示，新住民以35歲到44歲青壯年居多，占47.3％，在台從事服務業為主，占59.6％，整體勞參率為70.92％，比國人的59.19％還高，家庭平均收入也較前次調查提升13.9％，增加6401元。

調查也顯示，在政府努力推動新住民就業機會的措施下，新住民工作滿意度高達89.8％。另外，新住民有意創業的意願約為15.9％，希望政府提供創業貸款補助、培訓課程等輔助。

此外，調查也顯示，新住民加入健保達97％，勞、漁、農、公保的投保比率，也從前次的32.6％增加為55.5％。

(中時 )