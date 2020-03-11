影》巴基斯坦F16戰機首都墜毀 14:292020/03/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴基斯坦空軍F-16戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴基斯坦F-16戰機11日墜毀首都附近 巴基斯坦空軍發言人說，一架F16戰機周三早晨在為3月23日的國慶大閱兵彩排時，於首都伊斯蘭瑪巴德墜毀，但目前無人傷亡。 據路透與俄羅斯衛星網11日報導，空軍發言人說，目前軍方正在清查損失。 fighter #Plane of #Pakistan Air force crashed during the rehearsal of 23rd March event near parade ground #Islamabad no human loss reported so far, pic.twitter.com/I36uLZy4T5— Ibrar Ahmed (@PhilanthropistI) March 11, 2020 Pakistan f16 fighter jet crashed.. #Pakistan. pic.twitter.com/YiD7tO8fN6— kSRI 🧐👑 (@ksri6699) March 11, 2020 Pakistan Air Force aircraft crashed near capital's city Islamabad . The plane was on a rehearsal mission for "Pakistan Day" parade to be held on March 23 pic.twitter.com/83i4HMWixq— Islamuddin Sajid (@islamudinsajid) March 11, 2020 果真濫用F16！美嚴責巴基斯坦 給證據！ 印度秀擊落巴F16雷達影像 違規！巴基斯坦F16發射AIM120飛彈 印度秀證據 (中時電子報) #巴基斯坦 #F-16 #墜機 #首都 #伊斯蘭瑪巴德 #空軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 違規！巴基斯坦F16發射AIM120飛彈 印度秀證據 09:172019/03/01 軍事 給證據！ 印度秀擊落巴F16雷達影像 23:242019/04/08 軍事 果真濫用F16！美嚴責巴基斯坦 19:492019/12/13 軍事 軍事熱門新聞 對抗美GPS 陸北斗只差1顆衛星 - 軍事 影》巴基斯坦F16戰機首都墜毀 - 空軍 北斗發威 陸核潛艇深海即時通訊獲突破 - 軍事 大陸殲10C戰機 已換渦扇10發動機 - 軍事 艾爾段：土耳其至少摧毀8套鎧甲S1防空系統 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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