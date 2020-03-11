巴基斯坦F-16戰機11日墜毀首都附近

巴基斯坦空軍發言人說，一架F16戰機周三早晨在為3月23日的國慶大閱兵彩排時，於首都伊斯蘭瑪巴德墜毀，但目前無人傷亡。

據路透與俄羅斯衛星網11日報導，空軍發言人說，目前軍方正在清查損失。

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(中時電子報)

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