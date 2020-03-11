周二截至目前為止，美國的新冠狀病毒感染確診病例數已經超過1000人，以及美國總統川普承諾將提出的振興經濟方案仍缺乏具體細節，美股指數期貨加速下挫，目前重挫約3%。

根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，截至周二夜間，美國的新冠狀病毒感染確診病例至少為1,020人，確診死亡病例至少28人。根據美國疾病管制與預防中心（CDC），美國35個州與華盛頓哥倫比亞特區都已出現病例。將近一半病例都在華盛頓州、加州與紐約州，其州長均已宣布進入緊張狀態。

目前標普500指數期貨重挫78.1點或2.73%，報2787.7點。E-MINI道瓊指數期貨跌715點或2.88%，報24134點。E-MINI那斯達克100指數期貨跌237.25點或2.85%，報8094.25點。E-MINI標普500指數期貨跌86.50點或3.02%，為2779.25點。

受此拖累，亞洲主要股市加速下挫，日經225指數收跌2.27%，韓股稍早前一度大跌3%，標普/澳交所200指數重挫3.6%，新加坡股市跌0.93%，台股跌1%。

(時報資訊)