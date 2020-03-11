利機(3444)2月單月合併營收雙增，月成長20%、年成長41%，營運表現無懼疫情影響，由於利機今年1月、2月營收表現均亮眼，故法人也樂觀預估，利機首季表現應可較去年同期成長5-10%，獲利則挑戰近9年同期新高。

利機2月單月合併營收7383萬元，月成長20%、年成長41%，累計前2月營收為1億3536萬元，較去年同期成長12%，預估第一季營運表現將超越去年同期，不受武漢肺炎疫情影響，獲利則有機會挑戰近九年同期新高。

利機表示，雖全球經濟受疫情衝擊影響，但客戶在手訂單仍按進度執行，為求材料供貨穩定，客戶提前備貨因應，促成各主力產品銷售增長，出貨優於預期，現階段國內半導體及光電產業仍穩定投產，加上備貨因素拉貨，利機2月在驅動IC相關較去年同期成長62%；封測相關較去年同期成長59%、較元月成長55%；記憶體相關較去年同期成長16%、較元月成長15%，法人推估，利機前兩個月營收表現都亮眼，首季表現應可較去年同期成長5-10%，獲利則挑戰近九年同期新高。

利機去年累計前三季每股獲利1.96元，已超過2018年全年獲利，以整體毛利率28-33%推估，加上新產品散熱片、OLED材料等成果豐碩，法人預估，利機去年第四季單季稅後盈餘應落於0.6-0.7元區間，全年每股獲利有機會挑戰逾2.5元。

(時報資訊)