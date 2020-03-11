口罩實名制上線後，預估每週將有700萬片網路訂購要送到4大超商。蔡英文總統今天視察中華郵政防疫物流作業，強調後面的工作會更困難，還有紓困產業重新站起來的這些重責大任。但她說，不論是政府還是民間，只要團結在一起，就能共同度過難關。

總統也感謝交通部林佳龍部長，她提到，尤其在邊界的管控上，除了讓陸、海、空的運輸保持順暢，同時在人員、貨物的流動中，還要確保防疫的功能，是非常吃重的一項工作。後面的工作會更困難，還有紓困產業重新站起來的這些重責大任。

蔡英文總統今天上午前往中華郵政公司臺北郵件處理中心視察及慰勞防疫物流作業同仁，並在交通部長林佳龍陪同下，視察防疫物資儲存、倉管及配送作業，並頒贈加菜金，慰勉中華郵政同仁這陣子的辛勞。

蔡英文表示，這段時間大家確實非常辛苦，在這次防疫過程中，配合政府的防疫工作上山下海。在在顯示這段時間以來，中華郵政同仁發揮最大的能量。大家一般都覺得郵差是好鄰居，現在郵差更是我們防疫的英雄。

她指出，在這次整體防疫及安定民心的工作，中華郵政擔負了非常重大的任務。每天要動員大約3,000名人力在第一線作業，派車到40多家生產口罩的工廠收貨。收完貨後，再經由處理單位分送到不同據點、中心，接著配送到全國所有的健保特約藥局及衛生所。從稍早的簡報中幾乎是24小時的工作時程表中，「可以感受到中華郵政不分日夜地工作，真的備極辛苦，充分展現出中華郵政同仁的努力」。

口罩販售實名制度實施之後，國人都肯定，世界上有很多國家也紛紛來參考我們實名制實施的情況。她認為，實名制可以成功，在於中華郵政很快速、有效率地把所有口罩分送到每一個據點，讓民眾在他們方便的地方購買口罩，中華郵政就像整個運作系統裡最重要的聯結網路系統。

她說，我們平常看到郵差穿著綠色制服，騎著摩托車、腳踏車或者開車來的時候，覺得很溫暖，郵差送來一些我們需要的東西或是想看到的訊息。但現在郵差是來確保大家可以拿得到口罩，確保我們的安全。不只是「好厝邊」，已經是抗疫英雄。

她提到，尤其在邊界的管控上，除了讓陸、海、空的運輸保持順暢，同時在人員、貨物的流動中，還要確保防疫的功能，是非常吃重的一項工作。後面的工作會更困難，還有紓困產業重新站起來的這些重責大任。

下一個階段，隨著口罩產量的增加，口罩實名制要進入到2.0階段。蔡英文表示，政府結合科技，積極地與民間合作，讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生，可以在網路預購、超商取貨，讓大家有更多管道來取得口罩。

她說，口罩實名制2.0上線之後，每週將會有大約700萬片，來自於網路訂購的口罩，要送到4大超商。疫情的挑戰雖然很艱難，「但不論是政府，還是民間，只要團結在一起，組成防疫臺灣隊，就能守護2,300萬國人的健康，共同度過難關」。

(中時 )