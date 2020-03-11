因應新冠肺炎疫情，江啟臣以拱手代替握手，向新任中常委們恭賀致意。（黃世麒攝）

甫當選的國民黨主席江啟臣（左）11日首次主持中常會，並頒發當選證書給中常委、花蓮縣長徐榛蔚（中）。右為國民黨立院黨團總召林為洲。（黃世麒攝）

國民黨主席江啟臣今天首度主持國民黨中常會，並頒發中常委當選證書給新任中常委。對於江啟臣打算成立11人集體決策平台，被質疑是架空中常會，江啟臣今天強調，中常會與決策平台是「相輔相成」，一定可以讓國民黨戰力倍增。

江啟臣表示，未來的集體決策平台將與中常會相輔相成，除了黨主席外，還有秘書長、立法院黨團幹部、地方縣市長代表以及中常委代表共同組成這個決策平台。為的是讓黨在面臨外部事件以及政治攻防上，能有快速、一致的表現，免去過去國民黨給人民反應太慢、不接地氣的刻板印象。我相信中常會與決策平台的相輔相成，一定可以讓國民黨戰力倍增。

他也重申，中常會是在本黨組織章程中明訂的最高權力機構，負責黨務的運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論，這些功能「不能被取代」。

江啟臣指出，這一屆的中常委，有對黨務嫻熟的前輩，有來自地方的縣市長，也有第一線的民意代表，國民黨就是需要成為這樣一個包容兼蓄的政黨，讓各個世代、各個領域群策群力，達成改革目標。

江啟臣表示，中常委們肯定有很多的議題、想法想要跟黨中央建議，他會謙卑地聆聽每一位中常委的建議。從中討論找出最佳的解決方案，未來的國民黨，絕對不會是一言堂，也絕對沒有誰說了算，大家共同付出、一起承擔。

對於黨務人事安排，江啟臣說相關的人選已經在緊鑼密鼓的接觸中，都是適才適所的人選，也都是覺得可以攜手與國民黨改變的人選，等到人選確認後，再向中常會報告。

(中時 )