對於大陸疫情，沈富雄認為不敢造假一個月的數據。（圖／摘自沈富雄臉書）

日前中國領導人習近平日前到武漢視察，但外界對於新冠疫情是否真的下降依舊存有疑慮；民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，「老共再壞，也不敢連續造假近一個月。」

沈富雄強調，「可以少戴口罩了，要報效國家就趕快去消費，不必癡癡地等那600億。」

沈富雄指出，這一陣子新冠病毒引起的疫情隨著習總書記遲來的到訪武漢應可視為告一段落，不信，請看如圖所示整個中國每日新增的確診數，不過；「你如果認為中國仍在說謊，那就免談了，我選擇相信，尤其是2／15以後的數字，老共再壞，也不敢連續造假近一個月」。

他說，這個圖接近90％的確診案發生在湖北，尤其是武漢，其他各省份沒有形成大流行。在此，且讓他要做一個總結：台灣防疫成績亮麗，不過其他華人集結的地區如香港、澳門、新加坡也沒有大流行，而且他們並沒有大動干戈。

他認為，這病的熱點在：武漢、溫州、米蘭、大邱（新天地教會） 、日本（鑽石公主號郵輪），其他地方算傳染病，不算大流行，他仍無法解釋的是伊朗。

沈富雄說，蘇益仁教授及很多學者所預測的台灣在3／15前會有一波大型社區感染，「我想他們錯了」。葉金川預測下波疫情在歐盟諸國，「我不同意」，北義大利（米蘭）像湖北，周邊各國像中國其他省份。楊志良預測美國的疫情，將比歐洲嚴重，「我也認為他誤判了」。

沈富雄認為，「我們不應該沾沾自喜於第一波的成功，而揚言要準備防止來自歐洲的第二波逆襲，我不認為有這所謂的『第二波』，如果我們有心，而且行有餘力，應該從速派出醫療團馳援，伊朗去不得，義大利總可以吧！」

(中時 )