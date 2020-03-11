張益贍 蔡宜芳不倫戀 柯P閃躲話題 16:532020/03/11 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲赴民眾黨立法院黨團開會後，從後門離開。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲不回應相關問題，匆忙上車離開。（姚志平攝） 對於民眾黨中央委員張益贍與立法院黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，11日到立院黨團開會的黨主席柯文哲在開完會後，為閃躲媒體從後門離開且不回應任何問題，匆忙上車。 (中時 ) #張益贍 #蔡宜芳 #不倫戀 #黨主席 #柯文哲 #立院 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨主席補選8點起投票 近35萬黨員具投票權 07:182020/03/07 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 獨家》國民黨主席海外投票截止 25％投票率創新低 12:402020/03/07 政治 影》國民黨主席補選 郝龍斌發布敗選宣言、恭喜江啟臣當選黨主席 16:232020/03/07 政治 韓國瑜發文「國民黨團結出發的好日子」，賀江啟臣當選 20:352020/03/07 政治 從江啟臣得票數看出端倪！黃創夏吐7字 08:282020/03/08 政治 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 07:342020/03/11 政治 【不倫民眾黨3】停紅線聊天伸手探索 女方不捨纏綿到深夜 09:582020/03/11 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 10:222020/03/11 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳偷腥若是在民進黨…內行人神回復 網笑翻 - 政治 張益贍找綠黨操作負面選舉 民眾黨火速開除黨籍 - 政治 女兒被爆不倫 蔡宜芳父：她不可能主動 - 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 - 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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