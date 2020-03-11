柯文哲不回應相關問題，匆忙上車離開。（姚志平攝）

對於民眾黨中央委員張益贍與立法院黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，11日到立院黨團開會的黨主席柯文哲在開完會後，為閃躲媒體從後門離開且不回應任何問題，匆忙上車。

(中時 )