中央流行疫情指揮中心昨宣布口罩實名制2.0政策將於本周四上路，結合網路平台供民眾登記預購，但就在指揮中心宣布新政策後，健保署的APP健康存摺卻發生當機，引發不少網友批評。此外，這次網購口罩民眾需自付運費，不僅有民眾提出質疑，就連第一線藥師也大表不滿，認為超商業者應比照藥局人員共體時艱，取消每件7元的運費。

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(中時電子報)