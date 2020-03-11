《大政治大爆卦─無色覺醒》網購口罩運費7元 三種付款免手續費 還是有人森七七？ 14:392020/03/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨宣布口罩實名制2.0政策將於本周四上路，結合網路平台供民眾登記預購，但就在指揮中心宣布新政策後，健保署的APP健康存摺卻發生當機，引發不少網友批評。此外，這次網購口罩民眾需自付運費，不僅有民眾提出質疑，就連第一線藥師也大表不滿，認為超商業者應比照藥局人員共體時艱，取消每件7元的運費。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #運費 #民眾 #大政治大爆卦 #網購 #7元 也許您會感興趣 推薦閱讀 許甫無預警PO文 掰了中天《大政治大爆卦》 20:082020/03/07 娛樂 運費補貼 內銷搶救 釋迦挺過這關 04:102020/03/08 生活新聞 《商情》船舶收益續升，推升上周五波羅的海BDI周漲15％ 10:002020/03/09 財經 正德去年獲利0.81億元 EPS0.53元 擬每股配息0.2元 14:302020/03/09 財經 《商情》周一波羅的海BDI回跌，終止連20漲 10:002020/03/10 財經 口罩實名制2.0周四上路 網購自付7元運費 13:512020/03/10 生活 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 居家檢疫補償看這裡！每人每天可領1千元 照顧者也可領 20:112020/03/10 生活 《商情》需求回溫，激勵周二BDI指數收漲 10:022020/03/11 財經 藍委陳玉珍嗆口罩7元運費 宅神酸：夾手沒恢復？ 14:272020/03/11 社會 政治熱門新聞 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 - 政治 女兒被爆不倫 蔡宜芳父：她不可能主動 - 政治 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 蔡宜芳沾人夫 網崩潰：真令人失望、噁心 - 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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