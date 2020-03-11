▲鄭文燦與學童共進學校營養午餐，原欲關心打菜學童防疫裝扮，卻遭學童提醒「市長不能講話」（蕭靈璽攝）

▲鄭文燦與學童共進學校營養午餐，體會用餐不嬉鬧、不聊天、不共食等防疫禮儀。（蕭靈璽攝）

新冠肺炎疫情升溫，為免病從口入，桃園市長鄭文燦11日中午至平鎮義興國小視察學校廚房防疫工作及學生打菜用餐情形，並與學童一同學習正確洗手與用餐防疫禮儀，有趣的是，在市長關心學童打菜防疫裝扮時，遭打菜學童制止提醒「市長不能講話」，現場十分尷尬。

桃園防疫不漏洞，為關心學校廚房及營養午餐防疫工作，鄭文燦11日中午至平鎮義興國小了解校方廚房防疫措施，及學生打菜的情形，並和學童一同用餐。沒想到市長在裝菜時關心學童打菜防疫裝扮，卻遭2年級打菜學童提醒「市長不能講話」，讓市長深刻學習「用餐不聊天」的防疫禮儀。

義興國小校長馮立縈表示，學校廚房在製作午餐前會先消毒，並監督廚工需確實穿戴工作服（含圍裙、髮網帽、雨鞋）及配戴口罩，強調，廚工要經過手部消毒後才能進行廚務工作，每天供餐結束後，餐桶餐具清洗完會亦放置於消毒櫃進行高溫殺菌，並以清潔劑、漂白水刷洗班級餐車、推車、及廚房四周，以確保供餐環境衛生安全。

鄭文燦表示，因應疫情嚴峻，為確保學生用餐健康，已要求桃園市學校應全面落實各項午餐衛生安全管理與防疫措施，如定期清潔消毒廚房、各班打菜學生需戴口罩、圍裙、帽子及手套，以免飛沫接觸感染，更指出，導師應宣導「濕、搓、沖、捧、擦」及「內外夾攻大力丸」等正確洗手步驟。

(中時 )