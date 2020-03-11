為應新冠肺炎疫情擴散，原訂109年3月21日(六)19：30在苗栗縣苗北藝文中心演出的「黃金點唱秀-109年金鑽苗北春季藝文系演唱會」，將演出展延至109年8月15日(六)19：30原場地演出，觀眾如欲欣賞原3月21日節目順延的演出，可持原票券入場。造成不便，敬請見諒。

如因異動，可辦理全額退票，方式如下：

1.本中心服務台現金購票者：

由中心受理本主辦場次觀眾退票，觀眾請於2020年4月30日前，持「原票券」，至本中心服務台辦理。

2.刷卡未取票者：

請電聯台中兩廳院客服04-2259-5358辦理傳真退票，不需親自至兩廳院辦理，系統將自動退刷。

3.已取票者(於兩廳院其他售票點或超商)：

請於2020年4月30日前持票前往兩廳院臺北、臺中、臺南、高雄服務處辦理全額退票，如不方便親自辦理退票，請於2020年4月30日前（以郵戳為憑）郵寄票券至台中市西屯區惠來路二段101號B1（兩廳院售票台中服務處黃小姐收）。現金購票者請務必附上存摺影本，以便退款至您的帳戶，刷卡購票者將直接退刷至信用卡帳號。

(中時 )