藝人張雁名在演藝圈耕耘10多年，勇於挑戰各種不同角色，是偶像劇及綜藝節目的常客。日前他受邀擔任北九州觀光推廣員，2月中赴日本北九州快閃3日拍攝旅遊影片，雖然機上乘客僅個位數，但他仍全程戴口罩，日本工作團隊也很貼心，每日為他準備新口罩替換，隨時帶著酒精進行環境消毒。

張雁名與同齡攝影師合照。（圖／伊林娛樂提供）

張雁名前陣子利用拍戲空檔改變造型，將頭髮染成淺色，新造型大獲好評，新增年輕及學生粉絲，到日本工作都被誤認為只有20多歲，現場還有一位與他同年齡的日方攝影助理，兩人站在一起張雁名瞬間減齡10歲。

張雁名這趟去北九州快閃多個旅遊景點，包括生命之旅博物館、門司港、旦過市場，這次他特別感受到日本人非常有禮貌，但文化差異險鬧出笑話，回程當天工作人員送他上機，在門口一直對他點頭，他也禮貌向對方點頭，雙方就這樣互相點頭了3分鐘，他心想怎麼還沒離開，擔心來不及搭飛機，原來日本習俗，送客時必須完全看不到對方才可以離開，讓他留下深刻印象。

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(中時電子報)