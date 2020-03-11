療癒愛情戲《天氣好的話，我會去找你》劇組感情好，拍攝空檔演員按照出道年份整理前後輩關係，2013年出道的徐康俊竟比17歲的金煥熙資淺，而當李宰旭出現時更引來一陣歡呼：「出道一年的來了。」原來2018年出道的李宰是演員中的老么，還得叫讀書會中9歲成員韓昌珉（飾 鄭勝鎬）前輩，朴敏英更提醒：「勝鎬演超過20部作品了喔。」李宰旭聽了恭敬地90度鞠躬行禮：「來跟前輩們問好。」逗趣的情境令人捧腹大笑。

劇中朴敏英與徐康俊之間有很多曖昧互動。（圖／愛奇藝台灣站提供）

女主角朴敏英與劇中的高中同學徐康俊、李宰旭等人有不少互動，除了與徐康俊之間似有若無的曖昧令粉絲期待，她和李宰旭私底下常相互嗆聲、打鬧，得知兩人實際年齡相差12歲後，朴敏英驚呼：「他真的超年輕，原本以為跟我年紀差不多。」李宰旭聽完立刻喊對方「前輩」來反擊，引來朴敏英一陣抗議：「你在說什麼，幹嘛突然叫前輩。」

《天氣好的話，我會去找你》的童星，輩份竟比李宰旭高。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中，徐康俊飾演自高中時期就暗戀朴敏英的文青男，李宰旭則是校園風雲人物TOP3之一的李章宇，三人聊起「高中往事」，徐康俊誤以為自己是靠「顏值」被眾人列入TOP3卻不自知的邊緣人，李宰旭自豪是全校第一名，沒想到朴敏英跳出來釐清兩人的定位，指李宰旭是TOP3中的第三名，第一名是由金永大飾演即將出現的咖啡店老闆吳英宇，而徐康俊僅是「愛看書的邊緣人」，李宰旭突然發言：「我前一部戲也是A3耶。」朴敏英堅持地說：「雖然你是TOP3，但第一名就是英宇啦。」讓李宰旭略帶委屈地說：「覺得心情好差喔。」《天氣好的話，我會去找你》每周二三在愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)