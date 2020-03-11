肯亞的白色長頸鹿母子資料畫面。

肯亞一對白色長頸鹿母子昨（10）日證實遭到盜獵者殺害，這頭母長頸鹿是全世界碩果僅存的雌性白色長頸鹿，母子遇難後，全球僅剩下唯一一隻公白長頸鹿。

綜合英國廣播公司（BBC）、法新社報導，位處肯亞東部賈瑞沙（Garissa）的Ishaqbini Hirola保育園區（Ishaqbini Hirola Community Conservancy）昨日發布聲明指出，園區內的唯一母白色長頸鹿及她的其中一隻幼子已被武裝盜獵者殺害，現場只留下骨頭。

母白長頸鹿的另一頭幼子順利存活，不過不幸的是，他同時也是全球最後一頭白色長頸鹿。

白色長頸鹿2016年3月首度在肯亞現蹤，之後來自全球的觀光客湧入園區，興奮躲在樹叢後窺伺他們的身影。一家三口最近一次被目擊是在3個月之前。

另據新加坡《聯合早報》報導，白色長頸鹿的膚色呈現白色並不是因為「白化症」，而是源自於一種稱作「白變症」（Leucism）的疾病，有別於白化症者體內無法製造黑色素，白變症者則是體內缺乏多種色素，導致他們的皮膚與毛髮呈現不同程度的白色。此外，外觀上，白化症與白變症最大的差異在於，白化症者眼睛呈現粉色或紅色，並且會畏光，白變症者眼睛仍是深色。

園區管理人阿赫梅諾（Mohammed Ahmednoor）表示，他們是全球唯一守護白色長頸鹿的團體，長頸鹿母子被殺對他們的保育工作來說是一記打擊。目前尚不清楚盜獵者身分及行兇動機，不過有關保育單位已展開調查。

(中時電子報)