在一月底上線的美國霍普金斯大學追蹤新冠肺炎疫情全球擴散地圖，其中台灣原本英文Taiwan註明，但外媒11日發現已悄悄改成偏向大陸政治頃向的「台北及周邊地區」（Taipei and environs, China）後引發關注。對此，該校負責地圖計畫的土木暨系統工程系副教授賈德納表示，他們才發現台灣顯示名稱與先前不同，承諾立即改回「台灣」，而我外交部也隨後發表聲明，要求該校修正。

The JHU coronavirus map, a resource used by journalists and govt officials around the world, has changed "Taiwan" to "Taipei and environs."



When contacted by Axios, JHU staff said they had already caught it & would change back to "Taiwan" immediately.https://t.co/3k7zHSIIh7 — B. Allen-Ebrahimian (@BethanyAllenEbr) March 10, 2020

根據美國新聞網站Axios報導，截圖畫面顯示，在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）建立的追蹤2019冠狀病毒疾病地圖中，台灣在「確診國家和地區」一欄的顯示名稱，已從2月初的「台灣」變成「台北及周邊地區」。

負責該計畫的土木暨系統工程系副教授賈德納（Lauren Gardner）說，他們也是剛才發現到台灣名字有變動，承諾會立即調整。截至出稿前，左邊的確診國家地區欄位並未改回放上「台灣」選項，但在地圖中點選台灣，仍可見到「中國台北及周邊地區」的名稱。

對此，外交部發言人歐江安表示，霍普金斯大學的網站不當標誌我國，外交部已請駐美代表處立即與該校連繫，要求修正。

雖然報導中並未指出賈德納為何未詳細解釋名字變動原因，但外界仍關注是否受陸施壓。先前世界衛生組織（WHO）在疫情報告中，將我國列入大陸項目底下，也是以「中國台北及周圍地區」（Taipei and environs）稱呼我國，並在附註欄載明，大陸確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台北及周邊地區。

而第二期疫情報告中，WHO首先以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣、1月23日報告則更名為台北直轄市（Taipei Municipality）、1月25日改為台北（Taipei）、至2月5日則再改為「台北及周圍地區」，引起我外交部聲明：「台灣就是台灣，台灣不是中國台北、台北直轄市、台北及周遭地區，也不是中華人民共和國的一部分，呼籲WHO不要一錯再錯。」

(中時電子報)