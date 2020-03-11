擔任Uber eat司機的李姓男子，日前因王姓女客戶填錯寄送地址，3隻熱騰騰的烤鴨送不出去，第一時間王女的手機又不回，李只好將烤鴨帶回家存放，王後來要求再送時，李表示要額外付費，竟遭王女依侵佔、毀損提告，李在警局直言很無奈。

據了解，王女日前透過手機系統，向某餐廳訂購3隻烤鴨，再由Uber eat司機載送，李姓男子接單後，將剛出爐的烤鴨送至萬華某民宅，但抵達後卻發現沒人取貨，回播王女留的電話也無人接聽，李等了約20分鐘後才悻悻然離去，並將烤鴨放到自家冰箱保存。

王女後來回電，表示地址好像填寫錯誤，要求李重送一次，李表示人工跟汽油都要錢，必需額外付費王女不願再付錢，李也不想跑兩次，雙方為此僵持不下。

王女一怒之下，竟前往警局提出侵佔及毀損告訴，李男日前遭檢警傳喚到案，強調按照合約，他已將貨品送到指定地點，已經完成任務了，是王女自己寫錯地點，他沒有義務再送一次，至於烤鴨他一直冰在冰箱，並沒有自己吃掉，全案目前函送北檢偵辦中。

(中時 )