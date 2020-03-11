台灣天然資源匱乏，各式土木工程面臨砂石及土方等材料短缺的問題，必須大量仰賴國外資源進口，故如何透過思維的轉型創造或保留住更多可用資源，締造新的經濟發展契機，實為必須面對的議題。

有別於傳統的線性經濟發展思維，循環經濟以資源妥善利用的角度重新思索各項資源的永續應用價值，以最少自然資源投入、最少廢棄物排放以及最少環境危害發展經濟，「循環經濟」已成為全球各國永續發展的熱門議題及潮流。為創造經濟與環保雙贏並接軌國際，我國政府亦已宣示要讓台灣走向循環經濟的時代，透過產業創新循環經濟規劃，建構從動脈產業（製造與消費）到靜脈產業（資源回收再利用）的循環發展模式。

轉爐石為一貫作業鋼廠使用天然礦石經1,600℃高溫熔煉產生之副產物，經國內、外檢驗機構證實無毒、無害且成份穩定，為良好之循環經濟材料。故先進國家如日本，已廣泛且大量應用一貫作業鋼廠產出的轉爐石與高爐石等作為大規模工程計畫的材料逾20年，例如運用於填海造地作為機場建設材料，主要應用地點包含北九州機場（Kitakyushu Airport）、中部國際機場（Central Japan International Airport）、神戶機場（Kobe Airport）、關西國際機場（Kansai International Airport）、東京國際機場（Tokyo International Airport，Haneda Airport)等重要國際機場，合計2000~2010年間即使用爐石製品超過800萬噸。

(工商 )