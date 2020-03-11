（SGS授證儀式，左為SGS資深總監鮑柏宇，右為台菸酒公司總經理黃及時。圖／台菸酒提供）

台灣菸酒股份有限公司通過由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）驗證之ISO／IEC27001資訊安全管理系統之國際標準驗證，於3月5日舉行授證儀式，由SGS資深總監鮑柏宇頒授證書，並由台菸酒公司總經理黃及時代表授證。

黃及時表示，遵守「資通安全管理法」只是台菸酒公司資通系統管理與網站服務的基本要求，防範所有資通系統安全風險，以確保台菸酒資通系統和資訊的機密性、完整性及可用性。

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