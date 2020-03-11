台菸酒資通系統 通過SGS驗證 15:102020/03/11 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （SGS授證儀式，左為SGS資深總監鮑柏宇，右為台菸酒公司總經理黃及時。圖／台菸酒提供） 台灣菸酒股份有限公司通過由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）驗證之ISO／IEC27001資訊安全管理系統之國際標準驗證，於3月5日舉行授證儀式，由SGS資深總監鮑柏宇頒授證書，並由台菸酒公司總經理黃及時代表授證。 黃及時表示，遵守「資通安全管理法」只是台菸酒公司資通系統管理與網站服務的基本要求，防範所有資通系統安全風險，以確保台菸酒資通系統和資訊的機密性、完整性及可用性。 (工商 ) #資通 #SGS #台菸酒 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬年清通過SGS ISO-45001認證 今年前2月合併營收年增15.57％ 13:582020/03/09 財經 台酒噴頭酒精清潔劑 12日上架 04:102020/03/10 金融．稅務 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 海上2大「毒窟」！老謝曝郵輪3年完了 - 即時 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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