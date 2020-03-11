黃哲諄與妻子倪育琪籌備婚宴已久，婚紗照因婚宴延期，未能展示給親友看。（許家寧翻攝）

黃哲諄與妻子倪育琪籌備婚宴已久，婚紗照因婚宴延期，未能展示給親友看。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情口罩需求大，基隆市唯一被徵召口罩國家隊的廠商「順易利」，加開產線力拼日產120萬片，就連第二代接班人黃哲諄與未婚妻原定上月底完成人生大事，一句「國家需要我！」獲得美嬌娘體諒，小倆口決定延後步入禮堂，先抗疫再結婚。

口罩實名制上路後，政府選定國內15家口罩廠商增加產能，順易利執行長黃哲諄與父親從農曆大年初四接到政府徵用通知，家中產線從原來4台一口氣陸續擴充到12台，每天24小時在工廠趕工，就連六日也要加班，回家躺在沙發上就累到秒睡。

黃哲諄說，去年12月底未婚妻接受求婚，原本打算年後就要宴客，但看到疫情發展超乎他的預期，父子掙扎了一整晚，決定為國家拚一下，坦言妻子一開始很不諒解，因為兩人為婚禮籌備很久，最後岳父母出面協助溝通，在宴客前三天決定延期。

黃哲諄向老婆倪育琪說，來宴席的都是台灣口罩界同業，若有一個人被感染，很多人都要被隔離，產能至少減少三分之一，不能冒這個風險；也感謝妻子體諒，這段期間回到家，經常看到她一個人已經睡著，感到歉疚並大方示愛「老婆我愛你！」

黃哲諄父親、順易利總經理黃德旺說，禁止外銷讓公司一開始損失了400多萬元訂單，但以國民立場，認同政府政策很即時，而且大家能夠在這麼短時間達成日產1千萬片，是很不可思議的事情，不然的話，現在大家可能都沒有口罩可以用。

(中時 )