阿喜主演的歌舞劇延期。（玉舞蹈劇場提供）

「阿喜」林育品近年努力往戲劇發展，不但接連挑戰多檔大愛戲劇，今年更接下了一個自稱不可能的任務，演出由玉舞蹈劇場所製作的歌舞劇《不被遺忘的故事》，阿喜在這部舞台劇中，不但要演，還要演唱閩南語歌，以及配合所有的舞蹈家，一起做現代舞的肢體表演。她已戰戰兢兢苦練一個多月，不料原本4／22的演出，終究還是因為新冠肺炎疫情而宣布延期。

阿喜表示，這感覺很奇妙，自己已經逐漸覺得做好準備但又還是希望這一天不要那麼快到來，沒想到這一天真的不會那麼快到來了。雖然讓她鬆了一口氣卻也略微覺得有點可惜，以及她更怕延期之後一切的練習要從頭來過，她說尊重主辦方和場地方的決定，畢竟在這非常時期，還是以健康為重。

由於玉舞蹈劇場的老師們都是非常優秀的現代舞者，曾獲選文化部及台北市傑出團體，多次赴歐洲南美日韓等地演出深獲好評，藝術總監華碧玉老師更是累積多年的教舞編舞經驗，讓阿喜一開始接受訓練時，壓力爆大，她懊悔地說去了舞團才覺得自己根本肢障。

但不服輸的她除了往返家裡和北投練習場地認真練習之外，更利用自己家的頂樓空曠天台，將頂樓的曬衣架和曬衣繩排成道具，獨自一人反覆練習，就是不希望4／12演出時會漏氣，而且在劇中她還要演唱經典的閩南語歌曲，也讓她深感挑戰。也因此愈接近演出時間，她愈戰戰兢兢地日夜練習，只期待華老師不要對她失望。但就在她恨不得一天可以有48小時可以用的時候，因為新冠肺炎的關係，劇團接受建議將演出時間做調整，確定即將延期。

雖然劇團演出宣布延期，但這個周末3／20以及五月在金門，她還是有另一齣舞台劇《三人行不行》的彩蛋場要繼續演出，4月也有緯來電視電影《男盜女很賊》要播出，喜歡阿喜的觀眾依然可以看到她不同的表演。

(中時 )