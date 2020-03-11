大埔防汛道路，米老鼠橫死，好心哥停下來幫忙移師，避免了一場血肉模糊。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝上演人性現形記，大埔排水被連續丟垃圾掀起憤怒，移動式監視器不只錄下惡行，也顯影人性光明面，就有愛心哥，騎著機車過大排防汛道，看到柏油路上橫躺著老鼠屍體，二話不說，馬上停下機車，將屍首撿到草叢安放，以免過往汽機車輾得血肉模糊，釀成了另波環境汙染。

彰化市清潔隊長林群富表示，無意間看到這錄下的影片出現了這樣喬段，真的讓人很看感動，有人沒公德心，拚命的丟包，但也有願意伸手，幫助橫屍街頭的米老鼠好好地安息，小小的善心之舉，讓米老鼠走得有尊嚴，避免一場血肉模糊，擴大汙染，保護衛生環境。

這段影片也讓網友紛紛按案、給個愛心，「有愛！」，封這位停路兄，為「好心哥」，留言如果有更多人一起來這樣，環境更美好，也呼籲遇到濫丟者，大家一起拿起手機拍下來，檢舉，我們的環境才會更好。

林群富表示，這波監視器，不到一個月，錄下25件往大排丟棄家庭垃圾，以車追人，已經握了住址，每張罰單1200元，收到罰單車主，可以陳訴，事主共16人，目前記錄最高是丟丟姊，收到6張罰單，另有3人各收到2張罰單，其餘各1張。

(中時 )