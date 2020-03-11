新冠肺炎疫情延燒，蔡政府推出許多防疫政策，包含下令口罩限購、管制陸籍旅客入境以及針對風險個案持續追蹤或隔離，使國人讚譽有加！然而，先前資深媒體人趙少康曾稱，總統蔡英文防疫工作控制得好是因為「運氣好」引發議論。有網友則認為，感覺現在完全都照著民進黨的步調走，「中華民國總統，哪一任有比蔡幸運的？」有網友則冷回「蔡可以把危機變轉機 你還說只是幸運？」

蔡政府防疫屢成討論焦點！台北市長柯文哲曾表示「我們防疫表現不錯，但是坦白講，運氣都還不錯，這個運氣不錯，也是平常有做好事才會有」。此外，趙少康也認為，台灣疫情能夠控制，是因為蔡英文「運氣好」。趙提出兩個原因，首先，由於兩岸關係不佳，中國大陸禁止自由行、團客也大幅減少，旅遊業雖慘，但對防疫工作卻大有幫助。此外，在陸台商人數雖多，但這些台商很少去大陸醫院就醫，習慣返台利用台灣的健保，因為沒去當地醫院，減少院內交叉感染的機會。

網友feng19890809在PTT發文指出，沒有台海危機、沒有金融風暴、沒有太多的天災，剛好香港又反送中、現在又有新冠肺炎，感覺地球都在繞著民進黨轉，完全都照著民進黨的步調走。他問及，中華民國總統，哪一任有比蔡幸運的？

對此，有認同的網友表示「是，連柯都稱讚蔡執政下的防疫是運氣好 ，能被柯稱讚的表示真的是這樣」、「小英運氣真的超好 感覺所有事情都往對她有利的方向發展」、「小英運氣好，左右有蘇貞昌陳時中」。不過也有網友認為「要是現在不是民進黨政府負責防疫 不敢想像」、「反送中算運氣 但防疫是努力」、「蔡可以把危機變轉機 你還說只是幸運？」

(中時電子報)